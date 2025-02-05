Пєсков має закрити рот і сидіти тихо, – Коваленко про заяви щодо "нелегітимності Зеленського"

У Кремлі знову повторили свій наратив, що Володимир Зеленський нібито "нелегітимний президент України". Так, про це заявив прессекретар глави Кремля Дмітрій Пєсков.

У РНБО відповіли на заяви путінського посіпаки про "нелегітимність Зеленського". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленко.

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В РНБО відповіли на заяви про "нелегітимність Зеленського"

У РНБО наголосили, що кремлівського диктатора Путіна не можна вважати легітимним президентом Росії.

Адже останні так звані вибори, які відбулись навесні 2024 року, проходили також і на тимчасово окупованих територіях України.

Коваленко наголосив, що з міжнародно-правової точки зору, вибори, що проводяться на окупованих територіях, не можуть вважатися легітимними.

Він підкреслив, що це порушує міжнародне право, Статут ООН, Женевські конвенції та резолюції Генеральної Асамблеї ООН, які визнають Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області частиною України.

Вибори на ТОТ, які проводила країна-агресорка Росія, оголосивши Путіна президентом за їх результатами, мають відверті порушення міжнародного права, наголосив керівник ЦПД.

Він наголосив, що примусова інтеграція окупованих територій у виборчий процес іншої держави є прямим порушенням суверенітету України.

Фальсифікація виборчого процесу – окрема історія. Тому останні вибори в Росії були нелегітимними, а Путін є нелегітимним президентом Росії. Тому Пєсков має закрити свій рот і сидіти максимально тихо,

– резюмував Коваленко.

Нагадаємо, що Пєсков вкотре заявив, що Володимир Зеленський буцімто "нелегітимний президент України". Однак, попри це, Росія готова вести з українським лідером переговори.