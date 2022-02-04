Нема політичної волі, – МЗС про відмову США і ЄС від превентивних санкцій проти Росії

Дмитро Кулеба переконаний, що в США та ЄС поки немає політичної волі запровадити санкції проти Росії вже зараз. Хоч Москва на новий пакет обмежень "вже заробила".

Міністр закордонних справ зауважив, що превентивні санкції можна було б запровадити. Наприклад, за примусову паспортизацію на окупованому Донбасі.

До речі Сенат США готує законопроєкт про антиросійські санкції на випередження

Не потрібно чекати нової агресії Росії

Українські дипломати працюють, аби міжнародні партнери вдались до попереджувальних санкцій, не чекаючи нової агресії з боку Росії. Сигнали від Заходу вже є. Кулеба вважає, що шлях до санкцій на 90% пройдений.

Залишилось 10, може, найважчих відсотків, але це 10 відсотків,

– запевнив міністр.

Захід попереджає Росію про санкції

На тлі загроз про ймовірне вторгнення Росії Захід попереджає Москву про санкції щодня. Обмеження США стосуватимуться ключових секторів економіки. Можуть зачепити і банківську сферу. Говорили також про "ядерний" варіант – відключення Росії від системи SWIFT.

Очільниця німецького МЗС Анналена Бербок поінформувала, що вони готові додати газопровід "Північний потік-2" до списку санкцій.

Обмеження у разі нападу запровадить і Євросоюз, і Велика Британія.

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів не чекати нової ескалації з боку Росії, а вводити санкції вже. Він наголошував: якщо відкладати обмеження, то потім буде повномасштабна війна.

Раніше ці розмови відкидали. Однак у лютому з'явилась інформація, що Сенат США таки готує законопроєкт, який передбачатиме превентивні санкції проти Росії. Крім того, ініціатива міститиме і допомогу Україні.

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