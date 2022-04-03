Немає жодних підтверджень того, що російські військові можуть прослуховувати розмови українців

Інформація про те, що російські військові можуть прослуховувати розмови українців – чергова спроба як мінімум залякати людей.

Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь розповів, що така фейкова інформація поширюється і для того, щоб примусити українців перестати повідомляти інформацію про місця пересування техніки ворога.

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Усі подібні заяви (про прослуховування – ред. 24 канал виявилися фейками і частиною інформаційно-психологічних операцій,

– сказав Щиголь.

Також він додав, що у відомстві наразі немає ніяких підтверджень щодо здатності російських військових прослуховувати розмови українців.

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