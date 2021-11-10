Немає де садити, – Рябікін розповів про кадрові проблеми в Мінстратегпромі

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін розповів про брак працівників у його відомстві. Серед причин – занадто малий розмір будівлі міністерства.

Недоукомплектація Мінстратегпрому становить понад 40%. Тому кадрові питання пріоритетними для нового міністра.

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Кадрові питання відволікають від важливіших питань

Павло Рябікін заявив, що Мінстратегпром просто не може прийняти на роботу нових людей через те, що їх немає куди розмістити у будівлі міністерства. Тобто штаб розширити, за словами Рябікіна, фактично неможливо.

Недоукомплектовано близько 40 відсотків штату, але є проблема — та будівля, в якій розташоване міністерство, не дозволяє розмістити всіх. Людей не приймають на роботу, бо їх немає де садити,

– заявив Рябікін.

За словами міністра, кадрові питання відволікають його від роботи над важливішими питаннями. Зокрема проблемами оборонного замовлення та оборонно-промислового комплексу.

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