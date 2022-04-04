Немає електрики, зв'язку, ліків, їжі і навіть води, – Денісова про терор окупантів на Херсонщині

Окупанти продовжують тероризувати мешканців Херсонщини. Безліч людей залишились без електрики, зв'язку, ліків, їжі і навіть води.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у телеграмі. Посадовиця вкотре закликала ООН та ОБСЄ відреагувати на злочини російських окупантів в Україні.

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Терор окупантів на Херсонщині

За словами Людмили Денісової, пограбовані магазини та зруйновані будинки – так нині змушені жити села на тимчасово окупованій Херсонщині. Безліч людей залишились без зв'язку, електрики, продуктів, ліків і навіть води.

Під постійними обстрілами артилерії окупантів перебуває Станіславська громада. Селище, відоме неймовірними глиняними скелями, які туристи раніше називали "українським Гранд каньйоном".

Сам Станіслав при цьому – наполовину зруйнований. З іншими селами громади немає зв'язку, а більшість будинків та місцеву школу окупанти знищили. Люди вимушено живуть у розбитих домівках і ховаються по підвалах – вони благають про можливість евакуюватись, однак окупанти не дають їм виїхати.

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Крім того, уже третій тиждень в умовах окупації живуть мешканці селища Високопілля. Там немає водопостачання, світла, газу, а у багатьох закінчились запаси їжі. Окупанти постійно обстрілюють населений пункт, безліч будівель зруйновано.

При цьому рашисти грабують, викрадають та вбивають мирних мешканців. У них відбирають документи та мобільні телефони.

Терор мирних жителів – воєнний злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, а також є порушенням норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни,

– наголосила Денісова.

До слова, чиновниця звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну та експертної місії, створеної країнами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму. Денісова закликала врахувати ці факти вчинення Росією воєнних злочинів і злочинів проти людяності та порушень прав людини в Україні.

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