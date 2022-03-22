Немає кому воювати: на окупованому Донбасі триває примусова мобілізація

На тимчасово окупованих територіях окупанти примусово мобілізують чоловіків у віці до 65 років. Крім того, до лав окупаційної армії активно залучають студентів.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що це пов’язано із незадовільним рівнем комплектування особовим складом бойовиків 1-го армійського корпусу на тимчасово окупованій території Донецької області.

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Тому представники Росії продовжують активні заходи із примусової мобілізації місцевого населення у містах Горлівка, Єнакієве та прилеглих населених пунктах.

Після проходження швидкого курсу підготовки окупанти планують посилити зазначеним особовим складом підрозділи, які зазнали великих втрат поблизу Авдіївки та Ізюма.

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до жителів окупованих територій. Міністр оборони закликав їх ухилятися від насильницької мобілізації, аби зберегти життя.

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