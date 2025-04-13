Частина жителів Києва залишилась без світла: у чому причина

У Києві жителі одного району ввечері 13 квітня залишился без світла. У ДТЕК прокоментували, чому сталися перебої в електроенергії.

Про це пише 24 Канал з посиланням на допис компанії.

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Відключення світла у Києві

13 квітня на обладнанні компанії ДТЕК, яка забезпечує киян електроенергією, сталася аварія. Внаслідок цього у Дарницькому районі столиці довелося вимкнути світло.

Електропостачання тимчасово припинилося в будинках на вулицях Бориспільській та Ялтинській.

Компанія повідомляє, що енергетики вже працюють на місцях і намагаються якнайшвидше ліквідувати наслідки аварії.

Дякуємо за терпіння та розуміння,

– написали в ДТЕК.

Нагадаємо, останнім часом в Україні зросло споживання електроенергії. Причина – різке похолодання.

З понеділка, 14 квітня, погода буде покращуватися, але українців все одно закликають ощадливо споживати електрику. Наразі енергосистема України продовжує відновлюватись після російських ракетно-дронових атак, на деяких об'єктах тривають аварійно-відновлювальні роботи.