На Львівщині десятки населених пунктів залишилися без світла: що стало причиною

На Львівщині вирує негода. Внаслідок цього кілька десятків населених пунктів залишилися без світла.

Про наслідки несприятливих погодних умов розповів глава Львівської ОВА Максим Козицький. Він поділився даними станом на 08:07 24 листопада.

Читайте також Чому відбувся дефіцит електроенергії: Рябцев пояснив заяву Укренерго

Десятки населених пунктів без світла

Отже, станом на той момент було відомо про те, що знеструмлені 74 населені пункти на Львівщині. З них – 26 повністю залишилися без світла, а 48 – частково.

За словами Максима Козицького, над відновленням електропостачання працюють. До цього залучили 111 фахівців Львівобленерго та 39 одиниць техніки.

Зауважимо, що 23 листопада мережею ширилася інформація про аварійне відключення світла у Києві. У ДТЕК спростували відповідні відомості, наголосивши, що вони не відповідають дійсності.

Сьогодні частина ЗМІ, телеграм-каналів та окремих блогерів оприлюднили інформацію, ніби ДТЕК попереджає щодо аварійних відключень в столиці,

– наголошують у ДТЕК.

У компанії зазначили, що раніше писали про перехід у посилений режим роботи через негоду. Відтак, можуть виникати локальні аварії, наслідки яких пообіцяли ліквідовувати оперативно.

Також підкреслюють, що ймовірні локальні аварії не означають, що йдеться про аварійні відключення світла. Відтак, закликають перевіряти інформацію, отриману в мережі, в офіційних джерелах.

Чи можна говорити про масовані атаки по енергоінфраструктурі

Зауважимо, що на щоденній основі окупанти також атакують об'єкти енергетичної інфраструктури. Герман Галущенко розповів, чи дійсно ворог здійснює масовані атаки по енергетиці України.

За словами міністра енергетики, наразі ворог щоденно б'є по об'єктах енергетичної інфраструктури. Водночас слід розуміти, що про масовані удари, які були минулого року, не йдеться. Попри це, на думку Галущенка, ворог готується до зимової кампанії атак.

Можемо сказати, що наразі таких масованих атак, які були минулого року, поки не було. Тобто вони щоденно атакують енергосистему, це правда. І намагаються знищити максимальну кількість об'єктів,

– констатував він.

Водночас міністр додав, що цьогоріч у нас сильніша ППО, якщо порівнювати з 2022 роком. Зокрема, на озброєнні нашої країни Patriot, здатні збивати аеробалістичні ракети "Кинджал". Він зауважив, що у березні 2023 року, під час останньої масованої атаки по енергетичній інфраструктурі, саме цими ракетами били по наших об'єктах.