Немає великого НПЗ, по якому б не прилітали українські дрони, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що українські далекобійні дрони докорінно змінили уявлення Росії про безпечний тил. За його словами, стратегічні удари по об'єктах у глибині Росії довели, що навіть найважливіша інфраструктура більше не є недосяжною.

Про це він заявив під час виступу на саміті НАТО в Анкарі.

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Що каже Зеленський про удари по НПЗ Росії?

Зеленський заявив, що Україна змогла зруйнувати одну з ключових стратегічних переваг Росії. За його словами, протягом тривалого часу Кремль був переконаний, що завдяки своїй величезній території має недосяжний тил, де можна безперешкодно розміщувати військову промисловість, виробництво озброєння та логістичні центри.

"Ми повністю знищили саму ідею того, що у Росії є стратегічний тил. І ви знаєте, ця країна – протягом тривалого часу Росія вважала, що має територіальну перевагу. Ніхто інший не мав глибокого тилу. Вона могла безпечно зберігати військове виробництво, військову техніку і все, від чого залежить її війна, вважаючи, що ніхто не зможе дістатися до них", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що українські далекобійні безпілотники довели протилежне. Він зазначив, що лише напередодні українські дрони успішно атакували російські нафтові об'єкти в Сибіру, і такі операції вже стали системними.

І ми до них дійшли. Буквально вчора українські дрони прорвалися через російську оборону й уразили російські нафтові заводи в Сибіру. Це не виняток. Це нова реальність. Немає великого НПЗ, по якому б не прилітали українські дрони,

– каже Зеленський.

Президент підкреслив, що такі удари мають стратегічне значення, адже позбавляють Росію відчуття безпеки у власному тилу та впливають на її військово-промисловий потенціал. Україна продовжуватиме розвивати свої далекобійні спроможності, щоб і надалі завдавати ударів по критично важливих об'єктах агресора.

Крім того, Зеленський наголосив, що Україна веде війну винятково для захисту своєї держави, а не заради геополітичних цілей.

Держава нині має найбільші у світі спроможності у сфері ведення війни дронами та пропонує партнерам долучатися до ініціативи Drone Deal, яка передбачає не лише закупівлю безпілотників, а й спільне виробництво, швидкий доступ до засобів захисту критичної інфраструктури, систем протиповітряної оборони та розширення співпраці у сфері безпеки.

Нагадаємо, Україна вперше офіційно дозволила експорт готових бойових безпілотників власного виробництва. Державна служба експортного контролю 1 липня видала компанії F-Drones дозвіл на постачання ударних дронів F10 до США, а перша партія вже перетнула кордон.

У компанії заявили, що це перший випадок в історії України, коли держава дозволила експорт саме готових бойових безпілотних комплексів, а не окремих комплектуючих чи технологій. Представники F-Drones підтвердили, що дозвіл уже реалізовано на практиці, а дрони відправили замовнику.