Немає жодних ознак того, що до стрілянини в Москві причетні українці, – Кірбі

Під Москвою стався теракт у торговому центрі "Крокус Сіті Холл". У Білому домі заперечують причетність українців.

Ввечері 22 березня у Підмосков'ї невідомі відкрили вогонь у торговому центрі під час концерту гурт "Пікнік". Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу зазначив, що Київ не має до цього жодного стосунку, передає 24 Канал.

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"Українська ДРГ"

Російські ЗМІ поширюють версію нібито за терактом у торговому центрі "Крокус Сіті Холл" стоїть "українська диверсійно-розвідувальна група". Джон Кірбі заперечив причетність Києва до підготовки теракту.

Крім цього, у Білому домі назвали "жахаючими" кадри із місця теракту.

Ми всі бачимо повідомлення із Москви. Ми намагаємось отримати більше інформації,

– зазначив Кірбі.

Про причетність України до цього теракту немає жодної інформації.

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