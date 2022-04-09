Немає жодного погодженого "зеленого коридору" для виїзду з міста, – мер Херсона

З Херсону станом на 9 квітня немає жодного погодженого "зеленого коридору" для виїзду з міста. Про це повідомив Херсонський міський голова Ігор Колихаєв.

Водночас люди намагаються евакуюватись з міста без погоджених гуманітарних коридорів, на власний страх та ризик.

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Мер Херсона Ігор Колихаєв наголосив, що він разом із виконавчими органами влади, заступниками, керівниками комунальних підприємств залишаються у місті та працюють цілодобово.

Робимо усе, аби життєдіяльність міста була забезпечена на 100%. Хочу звернутись до кожного херсонця: любіть своє місто і завжди пам'ятайте, що Херсон – це Україна!

– наголосив міський голова.

Нагадаємо, що через постійні вибухи із тимчасово захопленого Херсона виїхали близько 15% жителів, з сіл – кожен 5 житель.

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