Немає того, що виправдовує дії Росії: Рада Європи готує бюджет без грошей РФ

Комітет міністрів Ради Європи (КМРЄ) почав роботу над новим бюджетом, що виходить із відсутності внеску Росії.

Про це повідомив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд депутатам Парламентської асамблеї Ради Європи, пише "Європейська правда".

Читайте також: Росія розглядає можливість виходу з Ради Європи, – МЗС РФ

Турбйорн Ягланд сказав, що він і досі зберігає надію на відновлення російських платежів. Однак він вважає за необхідне підготовку також такого бюджету у якому не буде розраховувати на російські гроші.

Ми сядемо з представниками усіх 47 країн-членів (в рамках КМРЄ), щоб це узгодити,

– додав генеральний секретар

Крім того, Ягланд наголосив, що він і досі сподівається на відновлення повноцінної участі Росії у РЄ, оскільки має на меті збереження Російської Федерації у зоні дії Європейської конвенції з прав людини, однак покладає на Росію відповідальність за поглиблення кризи.

Немає того, що виправдовує дії Росії в рамках нинішньої кризи у Раді Європи,

– сказав Турбйорн Ягланд.

До слова, міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили санкції стосовно чотирьох росіян, п’ятьох сирійців і однієї сирійської компанії в рамках нового режиму санкцій за застосування хімічної зброї.

Нагадаємо, що Державна Дума Росії відмовилася направляти в 2019 році делегацію до Парламентської асамблеї Ради Європи. У відповідь на це голова делегації України у ПАРЄ та народний депутат Володимир Ар'єв заявив, що РФ не змогла "переламати" організацію.