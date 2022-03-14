З Немішаєвого успішно евакуювали 16 автобусів людей

Із селища Немішаєве, що на Київщині, евакуювали 16 автобусів мешканців. Людей доставили до Білогородки, однак це не кінцевий пункт призначення.

Відповідне відео оприлюднив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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За його словами, далі люди вирушать у Київ.

16 автобусів з Немішаєвого прибули до Білогородки. Людям надають першу допомогу, харчування та відправляють у Київ,

– сказав Тимошенко.

Він також повідомив, що близько 400 людей в евакуаційній колоні вирушили з Сєвєродонецька. Крім того, автобуси з людьми вирушили з Рубіжного.

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Зауважимо, що в Україні 14 березня з 9:00 відкрилися 10 гуманітарних коридорів для евакуації людей із населених пунктів, постраждалих від обстрілів з боку російської армії.

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