Неможливо знати, скільки триватиме війна, але Україна може перемогти, – Пентагон
Джерело:CNN
У Міноборони США сказали, що зараз неможливо точно спрогнозувати, скільки триватиме війна в Україні. Проте вже остаточно зрозуміло, що Путін не зміг досягти своїх стратегічних цілей.
Тому Україна має всі шанси виграти цю війну. Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі 6 квітня.
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Перерахував частину невдач Росії
На думку представника Міноборони США, можна прогнозувати завершення війни лише в одному випадку – якщо буде дипломатичне рішення. Проте він акцентував, що Україна "безумовно" та "абсолютно" може виграти війну.
Той факт, що президент Росії збирається зосередитися на меншій географічній території, безсумнівно, є ймовірністю того, що насильство триватиме,
– зауважив Кірбі.
Щоб уточнити, про який саме провал Путіна мовиться, службовець навів кілька прикладів:
- Маріуполь досі не взято;
- Путін відвів свої сили з Києва та Чернігова;
- Харків не взяли;
- на півдні Миколаїв не брали.
Варто зауважити, що всі ці міста Кремль планував захопити у лічені дні. Проте, попри значну перевагу в кількості й техніці, російська армія зіткнулася з опором, якого не очікувала. Тому кожне з цих міст передусім врятував героїзм наших воїнів.
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