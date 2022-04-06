Неможливо знати, скільки триватиме війна, але Україна може перемогти, – Пентагон

У Міноборони США сказали, що зараз неможливо точно спрогнозувати, скільки триватиме війна в Україні. Проте вже остаточно зрозуміло, що Путін не зміг досягти своїх стратегічних цілей.

Тому Україна має всі шанси виграти цю війну. Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі 6 квітня.

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Перерахував частину невдач Росії

На думку представника Міноборони США, можна прогнозувати завершення війни лише в одному випадку – якщо буде дипломатичне рішення. Проте він акцентував, що Україна "безумовно" та "абсолютно" може виграти війну.

Той факт, що президент Росії збирається зосередитися на меншій географічній території, безсумнівно, є ймовірністю того, що насильство триватиме,

– зауважив Кірбі.

Щоб уточнити, про який саме провал Путіна мовиться, службовець навів кілька прикладів:

Маріуполь досі не взято;

Путін відвів свої сили з Києва та Чернігова;

Харків не взяли;

на півдні Миколаїв не брали.

Варто зауважити, що всі ці міста Кремль планував захопити у лічені дні. Проте, попри значну перевагу в кількості й техніці, російська армія зіткнулася з опором, якого не очікувала. Тому кожне з цих міст передусім врятував героїзм наших воїнів.

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