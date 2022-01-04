Неначе у казці "Дванадцять місяців": на Закарпатті зацвіли проліски

4 січня 2022 , 10:48
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Джерело:

фейсбук Jozsef Molnar

У місті Свалява, що у Мукачівському районі на Закарпатті, зацвіли перші квіти. Це трапилось буквально за декілька днів після Нового року.

Допис місцевий мешканець розмістив 3 січня. Весняними квітами користувач привітав людей з Новим роком. 

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На Закарпатті зацвіли первоцвіти

А це у Сваляві! З Новим роком!
– написав чоловік у місцевій групі. 

На фото помітно, що посеред зими на вулиці зацвіли проліски.


У Сваляві зацвіли підсніжники / Фото Jozsef Molnar

Люди в коментарях щодо квітів пишуть:

  • "казка "Дванадцять місяців";
  • "Весна заблукала!";
  • "Як у казці";
  • "Краса, але природа дає збій";
  • "Клас!....Я ж кажу – весна!".

Останні подібні випадки в Україні та світі

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Повний текст публікації Jozsef Molnar:

"А це у Сваляві! З Новим роком!"

Автор: Діана Квасневська