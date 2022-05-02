Ненависть, бажання помсти, а тоді – нерозуміння дій росіян, – Зеленський про відчуття після Бучі

Коли ворог відійшов з Київщини, світ побачив страшну і трагічну картину. Сотні тіл загиблих мирних українців лежали просто на вулицях. Інші – у братських могилах.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю австралійському каналу Nine Network сказав, що у нього були змішані відчуття після того, як дізнався про всі звірства росіян у Бучі та поїхав туди особисто.

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Я відчував біль, ненависть та бажання помсти. Це були перші відчуття. А потім спадає ця зла емоція, яка була абсолютно реальна і яку я не приховую,

– сказав Зеленський.

Злі емоції замінило нерозуміння

За його словами, наступним етапом було нерозуміння дій росіян, які не лише катували та вбивали людей, яких вважали ворогами, а як не забирати і не рятувати своїх побратимів.

Я не розумію, як можна так ставитись до людей, в цілому до людства. Як можна було так робити? Як можна було закатувати таку кількість людей? До чого тут цивільні, якщо ти військо вважаєш ворогом?,

– пояснює президент.

Зеленський нагадав, що Росія і Путін акцентували завжди на тому, що все те, що відбувається в Україні, – військова спецоперація.

Вона (спецоперація – ред.) точно не проти мирних людей. Принаймні Росія про це говорила всьому світу. І навіть якщо ви це робите, і знайшли в собі сили це робити проти військових так – відрубуючи їм кінцівки, відрубані голови були, то чому до цивільних?,

– додає глава держави.

Також він сказав, що було багато катів, які вчиняли всі ці звірства на Київщині. Тоді прийшов момент, коли Зеленський наче вже й зрозумів, що відбувається насправді, – знищення народу України. Але інші події знову викликали нерозуміння.

Боягузливі варвари

А потім ти бачиш на вулиці трупи російських військових, яких вони залишили. І тут знову ця синусоїда, знову від цього розуміння та аналізу ти впадаєш в цю яму нерозуміння. Як ти своїх залишив? Кого б ти не вважав ворогом і як би ти не катував людей, як ти кинув своїх?,

– розповідає Зеленський.

Він нагадав, що росіяни не забирали своїх поранених чи загиблих військових. Саме цим і пояснюється, за його словами, змішана реакція від ненависті до нерозуміння.

"Це просто трусливі варвари. Вони кидали своїх людей, щоб винести пральні машинки із домівок, щоб винести телефони, одяг, кидаючи своїх поранених", – додав президент.

Правоохоронці виявили нові поховання

Нагадаємо, що у Бучанському районі Київської області нещодавно, 29 квітня, виявили ще одне місце масових поховань мирних людей у лісі поряд із селом Мироцьке. Правоохоронці знайшли яму з тілами трьох чоловіків, яких вбили російські солдати.

Відомо, що війська Росії прострілювали людям кінцівки та інші частини тіла. На останок кожному із чоловіків стріляли у вухо. У поліції повідомили, що росіяни зв'язували руки жертвам і намотували на обличчя тканину. У деяких чоловіків в роті знаходився кляп.

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