Японські винищувачі супроводжуватимуть літак Пелосі

Візит Ненсі Пелосі до Тайваню дуже не подобається Китаю. США та союзники готуються гарантувати її безпеку та попередити будь-які військові дії Китаю.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі ввечері 2 серпня має прибути у Тайвань, захопити який має намір Китай. США впроваджують усі можливі заходи безпеки для свого представника та готові реагувати на будь-який розвиток подій.

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Пелосі будуть супроводжувати винищувачі

8 американських винищувачів та 5 літаків-дозаправників вилетіли з військової бази США, яка розташована в Окінаві. Про це повідомляють японські ЗМІ.

Згідно з припущеннями, вони мають забезпечувати охорону периметра для гарантії безпеки Ненсі Пелосі. З бази вони вилетіли о 20:00 за місцевим часом.

Візит Пелосі до Тайваню: останні новини

Візит до Тайваню не був у списку офіційних заходів в графіку вояжу Ненсі Пелосі країнами Азії. Її візит може мати неофіційний характер та дати Китаю сигнал, що цивілізований світ не буде миритися з розгортанням ще однієї війни проти демократії.

Своєю чергою Китай погрожує Тайваню нападом та заявив, що готовий витіснити борт з Ненсі Пелосі. США впроваджують усі можливі заходи для гарантування безпеки свого представника.

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