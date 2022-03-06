Неочікувано, але дуже приємно: Кім відреагував на нагороду Зеленського

Віталій Кім глава Миколаївської обласної державної адміністрації відреагував на нагороду від президента – орден "За мужність".

Віталій Кім відреагував на нагороду досить оперативно – записав відео у телеграм.

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Неочікувано, велике дякую Володимире Олександровичу за довіру. Дуже відповідально. Тепер треба поводитися відповідно до нагороди. Це велика відповідальність, але ми її виправдаємо, усім наваляємо,

– зазначив Віталій Кім.

Нагадаємо, окрім Віталія Кіма, орден "За мужність" отримають Ігор Терехов (Харків), Олександр Сєнкевич (Миколаїв), Владислав Атрошенко (Чернігів), Олександр Лисенко (Суми), Ігор Колихаєв (Херсон), Іван Федоров (Мелітополь), Володимир Коваленко (Нова Каховка).

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