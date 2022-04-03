На неокупованій території Донеччини зараз перебувають близько 750 тисяч людей

До повномасштабної війни на підконтрольній частині Донецької області проживав 1 мільйон 860 тисяч людей. Тепер там залишилися щонайменше 750 тисяч людей.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Поїздами вже вдалося вивести 122 тисячі людей.

Важливо У МВС сказали, де триватимуть головні бої найближчий тиждень

Водночас він наголосив, що ця кількість вказана без урахування мешканців Маріуполя.

Ми проводимо з людьми роботу: виїжджайте заздалегідь. Хтось не хоче, когось обійде ця ситуація,

– розповів Кириленко.

Чиновник зазначив, що у перші дні війни люди навіть не хотіли евакуюватися з Маріуполя. Це при тому, що тоді відбувся прорив російської армії з півдня. Двома потягами 24 і 25 лютого виїхали лише 800 людей.

Це може вас зацікавити – дівчинка з Маріуполя записала відеощоденник про життя в пеклі: відео