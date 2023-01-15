Пасажир зняв на відео момент падіння літака в Непалі: моторошні кадри

У Непалі 15 січня на злітно-посадковій смузі впав пасажирський літак. На його борту перебували понад 70 людей.

На місці авіакатастрофи тривають рятувальні роботи. Один із пасажирів зафільмував падіння літака.

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Робив трансляцію

Чоловік не підозрював, що літак впаде і робив трансляцію польоту у фейсбук. Він фільмував краєвид з вікна. В одну мить люди почали кричати, літак перекинувся на бік. Згодом у кадр потрапляє навіть полум'я.

На відео видно, що чоловік після падіння літака продовжує тримати телефон в руці. Проте його доля наразі невідома.

Падіння літака у Непалі: дивіться відео

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Що відомо про авіакатастрофу в Непалі

Станом на вечір 15 січня відомо, що загинули 68 людей. На борту літака було 68 пасажирів і 4 члени екіпажу, зокрема четверо громадян Росії. Коли він впав, то на місці одразу виникла пожежа. Рятувальники почали знаходити тіла.

Причина авіакатастрофи наразі невідома. Літаку було 15 років. Пілот направив лайнер у бік ущелини, щоб уникнути падіння на населений пункт. Про це розповіли місцеві жителі, які бачили момент авіакатастрофи.

Авіакомпанія Yeti Airlines оголосила жалобу та скасувала всі рейси на 16 січня. Прем'єр-міністр Пушпа Камал Дахал заявив, що літак летів зі столиці Катманду до Покхари в центральній частині Непалу. Він закликав співробітників служби безпеки та громадськість допомогти в рятувальних операціях.

Минулого року під час падіння літака на схилі гори в Непалі загинули 22 людини. Окрім цього, у 2018 році пасажирський літак США – Бангладеш розбився при посадці в Катманду. Тоді загинули 49 із 71 людини на борту.