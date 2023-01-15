У Непалі впав пасажирський літак: на борту було понад 70 людей

На злітно-посадковій смузі міжнародного аеропорту Покхара в Непалі впав літак авіакомпанії Yeti Airlines. Відомо, що на борту було понад 70 осіб.

Місцеві ЗМІ зазначають, що на борту було 72 особи. Зараз на місці трагедії ведуться рятувальні роботи.

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Що відомо про трагедію в Непалі

На борту ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines, перебувало 68 пасажирів і 4 члени екіпажу. За інформацією ЗМІ, співробітники екстрених служб виявили на місці падіння літака тіла.

Момент трагедії: дивіться відео

На місці аварії виникла сильна пожежа. Місцеві ЗМІ передають, що всі пасажири та члени екіпажу літака загинули.

Також зазначають, що на борту було четверо громадян Росії.

Причини авіакатастрофи наразі невідома. Повідомляється, що літаку було 15 років.

Прем'єр-міністр Пушпа Камал Дахал заявив, що літак летів зі столиці Катманду до Покхари в центральній частині Непалу. Він закликає співробітників служби безпеки та громадськість допомогти в рятувальних операціях.

Курортне місто Покхара розташоване за 200 кілометрів від Катманду. На фото та відео видно згустки диму, що підіймаються з місця аварії.

Минулого року під час падіння літака на схилі гори в Непалі загинули 22 людини. У 2018 році пасажирський літак США – Бангладеш розбився при посадці в Катманду, тоді загинуло 49 із 71 людини на борту.

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