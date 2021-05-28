Неписана угода між Разумковим і Ахметовим: як голова Верховної Ради підіграє олігарху

Конфлікт між Президентом України Володимиром Зеленським і спікером парламенту Дмитром Разумковим вже помітний неозброєним оком. Голова Верховної Ради, попри оголошений Банковою курс на деолігархізацію, відкрито підігрує Рінату Ахметову.

Разумков своєю поведінкою у кріслі спікера Ради зафіксував себе в обоймі олігарха Ахметова. За це спікер отримує трибуну для того, щоб потішити свої мрії про окрему політичну силу.

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Камінг-аут Разумкова в його стосунках з Ахметовим стався в сесійну п'ятницю, 21 травня, коли парламент розглядав екологічний закон.

Якби його ухвалили, олігархові Ахметову довелося б витратити серйозні гроші на фільтри для своїх брудних вугільних електростанцій. Але ця ситуація є знаковою ще й тому, що голосування за такий потрібний закон відверто провалили технічними методами спікера Разумкова.

Трюки Разумкова в інтересах Ахметова

Це не завжди помітно неозброєному оку, але як колишній парламентар з 5-річним досвідом я легко прочитав усі трюки Разукова в інтересах Ахметова.

По-перше, голосування цього надважливого закону поставили в п'ятницю, коли у депутатів погана дисципліна, коли депутати-мажоритарники виїжджають до себе на округи, а депутати-мажори – на острови.

В нашому скликанні у п'ятницю на голосування ставили тільки ті закони, коли було на меті їх провалити. І Разумков, як голова парламенту, це знає краще за будь-кого.

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Але не тільки тут був помітний почерк Разумкова у провалі екологічного закону, що вигідно Ахметову та невигідно усім нам.

Отже, по-друге, Разумков підмовив свого найближчого соратника, главу економічного комітету Дмитра Наталуха, і члени цього комітету не дали голоси в залі. Умовна "група Разумкова" просто загубилася в момент голосування.

Це, до речі, одразу помітив та прокоментував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія: "Скрізь є агенти олігархів. Це сьогодні дуже було видно, якщо хтось подивився Верховну Раду, ми ухвалювали закон про екологію для того, щоб менше забруднювали навколишнє середовище. І як різко люди вийшли відразу, перепрошую, в туалет. Хтось – пообідати, хтось – ще… Ось в момент голосування просто відразу розчинилися так різко".

По-третє, Разумков не дав часу апарату Верховної Ради зібрати депутатів в залі, як це буває перед важливими голосуваннями.

З мого досвіду, коли треба результат, по системі гучного зв'язку упродовж 5 – 10 хвилин нардепів просять терміново повернутися на робочі місця.



Лещенко: "Разумков підіграє Ахметову" / Фото пресслужби ВР

Крім Разумкова, ухвалення цього закону також зривала група Іллі Павлюка у "Слузі народу", яка вже майже офіційно є загоном Ахметова в парламенті, і вони, наприклад, раніше зривали ухвалення невигідного Ахметову закону про підвищення ренти на видобуток залізної руди.

Це вже друга спроба ухвалити важливий екологічний закон. Вперше у лютому 2021 року Разумков навіть особисто не голосував, за що його викрили в змові з Ахметовим.

У цю ж п'ятницю він вирішив не підставлятися і особисто проголосував "за", але забезпечив провальний результат як спікер. Якою є ціна такої поведінки спікера? Це життя українців!

Щодня приблизно 150 людей вмирає через забруднення повітря мікрочастинками. Це 54 тисячі жертв щороку – або шосте місце у світі після:

Індії;

Китаю;

Росії;

Індонезії;

Пакистану.

А одним з найбільшим джерелом викидів мікрочастинок в Україні є теплова енергетика. Тобто вугільні електростанції, які Ахметов накупив в часи президентства Віктора Януковича без справжньої конкуренції за сміховинною ціною.

Зверніть увагу У Раді поки нема остаточного варіанту законопроєкту про деолігархізацію, – Разумков

Хоча 10 років тому, приватизуючи державні станції за низькою вартістю, нові власники, зокрема й Ахметов, підписували договори. Там чітко прописані зобов'язання щодо приведення активів у відповідність з вимогами Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO- E).

Однак ці зобов'язання так і залишилися на папері. Натомість на станції не пускають інспекції, які мають перевіряти їхню роботу.

Бувши депутатом, я особисто відвідував Придніпровську теплову електростанцію, яка отруює місто Дніпро. Як і більшість станцій, її збудували у 1960 роках за технологією 1950-х років.

Середній вік наших вугільних електростанцій складає 45 – 50 років. В більшості вони не мають належного очисного обладнання та забруднюють атмосферу токсичним пилом з вмістом важких металів, двоокисом сірки та оксидами азоту.

Служба безпеки України 24 квітня 2021 року звернулась до Кабміну з листом, де зазначила, що Запорізька ТЕС Ахметова загрожує енергетичній безпеці України.

За останні 12 років там відбулося 4 аварійних відключення, що призводило до повної зупинки виробництва е/е. Востаннє – в лютому 2021 року.

Аби покласти край такому олігархічному шабашу і був потрібний законопроєкт 4167, який вже вдруге провалює Разумков. Хоча все, що вимагалось би від олігархів – це виконувати свої зобов'язання та показати реальні викиди.

Так, робилася б прозорою процедуру отримання дозволу на викиди. Була б можливість в режимі онлайн проводити моніторинг викидів. І тоді нарешті всі б побачили реальні цифри забруднення, а не декларативні, які подають підприємства, здебільшого без доступу інспекції.



Між Ахметовим і Разумковим є негласна угода, – Лещенко / Фото Hromadske

Тоді як основна мета олігархів – або зірвати ухвалення законопроєкту, або добитись того, щоб там не було жодних строків і європейських вимог чи екологічних заходів.

Знайомий почерк лобізму

При цьому ми бачимо знайомий почерк лобістів. Як і в випадку з підвищенням тарифів на перевезення залізної руди по "Укрзалізниці", що змусило б Ахметова трохи поділитися надбагатствами, категорично проти і в випадку з екологією Федерація роботодавців України, Європейська бізнес-асоціація, Укрметалургпром.

А паніку за ефірами Ахметова щодо страшних наслідків для економіки сіють його вірні депутати на кшталт Сергія Магери.

Тільки коли він вчергове з'являється в ефірі каналу Ахметова, коли його вмикають на зібрану Дмитром Гордоном глядацьку аудиторію, ведучий не попереджає, що цей гість Магера – до обрання в Раду очолював Маріупольський меткомбінат імені Ілліча, який також належить Ахметову і де мали б запроваджуватися ці екологічні норми на викиди.

Кожен день відтерміновування – це значить ще один день без вкладення грошей в модернізацію. А кожен день без модернізації – це надприбутки для олігархів.

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З огляду на негласну угоду між Ахметовим і Разумковим, не дивуйтеся, коли вкотре побачите спікера Разумкова в ефірах телеканалів Ахметова. Це олігарх таким чином віддає борг.

Але якщо голова Верховної Ради так відверто працює на Ахметова, то, можливо, йому варто перейти працювати в корпорацію СКМ, а крісло спікера звільнити для того, хто буде втілювати справжній курс на деолігархізацію, а не заробляти собі капітали на майбутній політичний проєкт.