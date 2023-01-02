Під Мелітополем пролунав потужний вибух: в окупантів почалася паніка

Ранок 2 січня виявився неспокійним для окупантів у Мелітополі. Неподалік від міста пролунав потужний вибух.

Про це розповідають місцеві ЗМІ. Зазначають, що вибух пролунав близько 05:30.

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Насичений ранок для окупантів

Це сталося між селищем Мирний та Північним, що у Мелітопольському районі.

Після цього в окупантів розпочалася паніка. Оскільки прилетіло за розташуванням загарбників.

Скільки росіян загинуло – наразі не відомо. Місцеві ЗМІ обіцяють надати цю інформацію, коли дізнаються всі деталі.

Мер Мелітополя Іван Федоров також підтвердив, що сьогодні зранку окупантам було не до сну. Він зазначив, що "у місті лунали гучні вибухи".

Окупанти мають нарешті зрозуміти: пора кивати п'ятами з окупованих територій. Адже тут на любителів чужої землі чекає лише один фінал – бути в ній і похованими,

– підкреслив він.

Зазначимо що вже останні декілька місяців в окупованому Мелітополі дедалі частіше стаються вибухи у місцях базування загарбників. Наприкінці грудня речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що росіяни можуть готуватися до відступу на Запорізькому напрямку.

Вона зауважила, що зараз окупанти намагаються створювати там рубежі оборони. Але це викликано тим, що більшому вони не навчені, і хоч сил та потужностей у росіян багато, застосовувати їх з користю вони не можуть.

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