На курортному пляжі у Чорноморську Одеської області знайшли мертвого дельфіна. Це не перший випадок, коли неподалік затонулого танкера Delfi знаходять загиблих морських тварин.

Раніше відпочивальники оприлюднювали фото з мертвими медузами чи викинутими на берег пляжів водоростями. Про загиблого дельфіна у Чорноморську 6 вересня повідомили в телеграм-каналі Odessa.info.

До речі В Одесі розпочинається фінальна стадія підняття танкера Delfi

Так, 31 липня мертвого дельфіна знайшли на пляжі, де й осів затонулий танкер.

Чому гинуть тварини

Екологи пов'язують загибель дельфінів саме з витоком нафтопродуктів із танкера Delfi. Вони зазначили, що море біля Одеси було покрите нафтовою плівкою.

За словами екологів, 1 крапля нафтопродуктів розливається більше, ніж на 1 квадратний метр. Однак експерти стверджують, що шкода для природи є, але не критична. Оскільки бактерії, які використовують нафтопродукти, з часом утилізовують певну кількість палива.

Історія затонулого танкера Delfi: коротко

Молдавський танкер Delfi осів на мілину біля одеського пляжу "Дельфін" 22 листопада 2019 року через шторм.

Власник танкера мав право забрати його до квітня 2020 року, однак не зробив цього.

21 червня із судна стався витік нафтопродуктів. Це забруднило екологію навколо, через що пляж закрили.

Кілька спроб підняти танкер до серпня 2020 року були невдалими. 26 липня ситуацію із Delfi визнали надзвичайною місцевого рівня.

26 серпня буксирам вдалось частково вирівняти судно. Наразі роботи із підняття танкера тривають.



Мертвий дельфін на пляжі у Чорноморську / Фото телеграм-каналу Odessa.info