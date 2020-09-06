Біля затонулого танкера Delfi знову знайшли мертвого дельфіна: фото
На курортному пляжі у Чорноморську Одеської області знайшли мертвого дельфіна. Це не перший випадок, коли неподалік затонулого танкера Delfi знаходять загиблих морських тварин.
Раніше відпочивальники оприлюднювали фото з мертвими медузами чи викинутими на берег пляжів водоростями. Про загиблого дельфіна у Чорноморську 6 вересня повідомили в телеграм-каналі Odessa.info.
До речі В Одесі розпочинається фінальна стадія підняття танкера Delfi
Так, 31 липня мертвого дельфіна знайшли на пляжі, де й осів затонулий танкер.
Чому гинуть тварини
Екологи пов'язують загибель дельфінів саме з витоком нафтопродуктів із танкера Delfi. Вони зазначили, що море біля Одеси було покрите нафтовою плівкою.
За словами екологів, 1 крапля нафтопродуктів розливається більше, ніж на 1 квадратний метр. Однак експерти стверджують, що шкода для природи є, але не критична. Оскільки бактерії, які використовують нафтопродукти, з часом утилізовують певну кількість палива.
Історія затонулого танкера Delfi: коротко
- Молдавський танкер Delfi осів на мілину біля одеського пляжу "Дельфін" 22 листопада 2019 року через шторм.
- Власник танкера мав право забрати його до квітня 2020 року, однак не зробив цього.
- 21 червня із судна стався витік нафтопродуктів. Це забруднило екологію навколо, через що пляж закрили.
- Кілька спроб підняти танкер до серпня 2020 року були невдалими. 26 липня ситуацію із Delfi визнали надзвичайною місцевого рівня.
- 26 серпня буксирам вдалось частково вирівняти судно. Наразі роботи із підняття танкера тривають.
Мертвий дельфін на пляжі у Чорноморську / Фото телеграм-каналу Odessa.info