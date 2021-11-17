Непохитна Меркель: ЗМІ розповіли подробиці першої розмови канцлерки з Лукашенком

У ЗМІ опублікували деталі першої розмови канцлерки Ангели Меркель та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, яка відбулася 15 листопада. Останній висунув низки вимог до Німеччини та Євросоюзу.

За інформацією журналістів, Олександр Лукашенко вимагав визнання президентом Білорусі від ЄС. Його вимоги фактично були ультиматумом.

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Лукашенко вимагав зняття санкцій

Журналісти повідомили, що Олександр Лукашенко просив Ангелу Меркель стати посередницею у вирішенні міграційної кризи за домовленістю з російським президентом Володимир Путіним. Також білоруський диктатор просив Меркель зробити все, щоб Євросоюз зняв санкції проти його режиму.

Крім того, Лукашенко "запропонував" німецькій канцлерці "забрати" половину мігрантів з Білорусі та попросив фінансової допомоги на нібито притулки для нелегалів.

За інформацією німецьких журналістів, Ангела Меркель вислухала вимоги Лукашенка, але її позиція залишилася непохитною. Канцлерка лише пообіцяла обговорити вимоги білоруського диктатора з главами країн Євросоюзу.

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