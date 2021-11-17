Непохитна Меркель: ЗМІ розповіли подробиці першої розмови канцлерки з Лукашенком
Джерело:Bild
У ЗМІ опублікували деталі першої розмови канцлерки Ангели Меркель та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, яка відбулася 15 листопада. Останній висунув низки вимог до Німеччини та Євросоюзу.
За інформацією журналістів, Олександр Лукашенко вимагав визнання президентом Білорусі від ЄС. Його вимоги фактично були ультиматумом.
Що цьому передувало Меркель і Лукашенко майже годину говорили телефоном про біженців на кордоні: що вирішили
Лукашенко вимагав зняття санкцій
Журналісти повідомили, що Олександр Лукашенко просив Ангелу Меркель стати посередницею у вирішенні міграційної кризи за домовленістю з російським президентом Володимир Путіним. Також білоруський диктатор просив Меркель зробити все, щоб Євросоюз зняв санкції проти його режиму.
Крім того, Лукашенко "запропонував" німецькій канцлерці "забрати" половину мігрантів з Білорусі та попросив фінансової допомоги на нібито притулки для нелегалів.
За інформацією німецьких журналістів, Ангела Меркель вислухала вимоги Лукашенка, але її позиція залишилася непохитною. Канцлерка лише пообіцяла обговорити вимоги білоруського диктатора з главами країн Євросоюзу.
Переговори Меркель і Лукашенка: головне
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель уже двічі провела телефонні переговори з самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком на тему міграційної кризи.
- Після перших переговорів 15 листопада декілька країн розкритикували Ангелу Меркель. Деякі політики переконані, що зателефонувавши Лукашенку, вона нібито таким чином визнала його легітимність.
- 17 листопада Меркель та Лукашенко знову провели переговори. Темою розмови незмінно була міграційна криза.