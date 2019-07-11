Непокаране зло зростає: Мангер та депутати Херсонщини саботують зміни в медреформі

Вони звернулися до Уряду та Верховної Ради України з проханням відтермінувати реорганізацію закладів охорони здоров'я до кінця 2020 року. З подачі Владислава Мангера, голови обласної ради, зміни намагаються саботувати, залякуючи людей неправдивою та маніпулятивною інформацією про трансформацію.

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Такі заяви депутатів з проханням відтермінування, скоріше схожі на шантажування Уряду через власну неспроможність. Очевидно, системні зміни у сфері охорони здоров'я – це процес набагато комплексніший і складніший, ніж організація вбивства жінки, яка не дає красти місцевим феодалам.

Більше про маніпуляції Мангера читайте в #антифейк на сайті Міністерство охорони здоров'я України тут.

З 2020 року всі заклади, що надають медичну допомогу, повинні почати працювати за новими правилами. Нові умови роботи будь-якої лікарні в системі, де "гроші йдуть за пацієнтом", будуть чітко прописані у договорі з НСЗУ Національна служба здоров'я України. Обов'язковою вимогою для підписання такого договору є автономізація.

Автономізація має безліч переваг для медичних закладів. Вони набувають статусу некомерційного комунального підприємства. А це означає, що з'являються більша суб'єктність, можливість абсолютно автономно приймати рішення щодо заробітних плат та витрат закладу, діяти самостійно без погоджень "згори", оптимізувати витрати та отримувати доходи. Так вже працюють медзаклади, що надають первинну медичну допомогу. Більше про переваги автономізації тут.

Медичним закладам, які не будуть автономізовані (разом з цим не виконають умов для укладання договору з Національною службою здоров'я України), доведеться шукати фінансування з інших джерел. Адже як це відбулося на первинній ланці – старого механізму фінансування (субвенції) не буде.

Проведення успішної автономізації – це своєрідний тест для управлінців на місцях. Там, де місцева влада прагне долучитися до змін, медичні заклади оперативно реорганізовуються та автономізуються. Там, де зміни саботують, процес автономізацій рухається значно повільніше.

При цьому заклади сімейної медицини Херсонської області спокійно перейшли на нову модель, і медики змогли отримати суттєві підвищення зарплат. Тепер вони автономізовані і можуть якісно працювати в нових умовах. Їхні ж колеги з лікарень області будуть відрізані депутатами від нової системи і можливостей розвитку.

Відсутність вироку по справі вбивства Катерини Гандзюк дає Мангеру можливість продовжувати шкодити цілому регіону і ставити під загрозу здоров'я мільйонів людей.

Непокаране зло зростає.

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