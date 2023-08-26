Непоправна втрата: у Повітряних силах підтвердили загибель легендарного пілота Джуса

Соцмережами ширилися повідомлення про смерть відомого українського пілота з позивним Джус. Повітряні Сили ЗСУ підтвердили інформацію про його загибель та назвали причину.

Повітряні Сили ЗСУ заявили, що відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації з позивним Джус загинув 25 серпня. Крім нього загинули ще двоє льотчиків.

До теми Загинув відомий український пілот Джус

Що стало причиною трагедії

Як стало відомо, у небі над Житомирською областю 25 серпня зіткнулися двоє навчально-бойових літаків L-39. Трагедія сталася під час виконання бойового завдання. У Повітряних силах повідомили, що внаслідок цієї жахливої авіакатастрофи, на жаль, загинули всі льотчики.

Усі троє пілотів, на жаль, загинули. Триває розслідування. Серед загиблих – відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний JUICE,

– мовиться у повідомленні.

Повітряні сили назвали цей трагічний інцидент болючою й непоправною втратою та висловили співчуття рідним загиблих. Крім цього там закликали українців з розумінням та обережністю ставитися до термінів оприлюднення чутливої інформації (відповідно до встановлених процедур та етичних норм).

Зіткнення двох літаків на Житомирщині вже розслідується

Цим питанням займається Державне бюро розслідувань. Фахівці вивчать "чорні ящики".

ДБР проведе ретельну перевірку. Спеціалісти приділять особливу увагу технічному стану літаків та дотриманню правил підготовки до польотів.

Вже розпочато кримінальне провадження. Попередньо – за фактом порушення правил польотів або підготовки до них. Ця стаття передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Редакція 24 Каналу теж висловлює співчуття рідним, друзям та знайомим загиблих героїв.