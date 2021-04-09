Непоправна втрата, – Зеленський висловив співчуття через смерть принца Філіпа

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У віці 99 років обірвалося життя принца Філіпа – чоловіка Єлизавети II. На трагедію відреагував український лідер Володимир Зеленський.

Джерело:

твітер Володимира Зеленського

Президент України назвав смерть принца Філіпа непоправної втратою і висловив глибокі співчуття всій королівській родині.

Важливо Помер принц Філіп – чоловік британської королеви Єлизавети II

Зеленський наголосив, що Україна сумує разом з Великою Британією.

Непоправна втрата для британського народу. Принц Філіп прожив велике життя, щоб служити своєму народові та бути прикладом для майбутніх поколінь,
– написав у твітері Зеленський.

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