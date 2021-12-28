Неповнолітній на авто влетів у натовп в Луцьку: в якому стані потерпілі

У Луцьку ще 12 грудня неповнолітній водій влетів у натовп пішоходів. Тоді загалом постраждали шестеро людей. Одна з постраждалих досі не прийшла до тями.

Дехто з постраждалих від госпіталізації одразу ж відмовилися, інші – повернулися оговтуватися додому після лікування.

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Найважча постраждала

Найважчих травм зазнала 39-річна жінка, яка досі перебуває в комі. Протягом 12 днів жінка не приходила до тями та перенесла уже 4 операції: на голові, нозі та двічі на травмованій руці.

Лікарі кажуть, що поки рано давати якісь прогнози, але позитивна динаміка все ж спостерігається – пацієнтку перевели на зондове харчування. Днями навіть спробували відключити від апарату ШВЛ, її легені працюють.

Чоловік потерпілої Олександр мало коментує ситуацію. Каже, що не розуміє, що буде далі. Їхній син Матвій, який теж постраждав в аварії, уже почувається добре.

Інші потерпілі теж потроху оговтуються від жахливої аварії. Доцент кафедри права ЛНТУ Вікторія Грановська вже вийшла на роботу та намагається забути увесь той жах, який довелося пережити. Її сестра Олена досі на лікарняному, оскільки зазнала важчих травм.

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