Перед судом постане 15-річна дівчина, яка заклала вибухівку біля відділу поліції у Харкові

До Слобідського районного суду у Харкові направили обвинувальний акт стосовно 15-річної дівчини, яка заклала саморобний вибуховий пристрій біля одного з відділів поліції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру. З'ясували, що такі дії вона вчинила за вказівкою російських представників.

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Що з'ясувало слідство

У прокуратурі нагадали, що ввечері 8 грудня 2024 року у Харкові прогримів вибух: біля центрального входу до відділу поліції у Слобідському районі був закладений саморобний вибуховий пристрій. Ударна хвиля пошкодила фасад будівлі, постраждалих не було.

За даними слідства, 15-річна мешканка Харкова за сприяння свого неповнолітнього знайомого через телеграм почала спілкуватись з представниками Росії. Спочатку вони дали їй завдання зібрати інформацію про розташування відділів поліції у Харкові.

Виконуючи вказівки, дівчина здійснила відеозйомку п’яти об’єктів, зокрема, того самого відділу, де пізніше пролунав вибух. За виконану "роботу" вона отримала винагороду – 4000 гривень, частину з яких передала своєму знайомому,

– ідеться у повідомленні.

Як з'ясувалося, вона придбала телефон, налаштувала відеоспостереження, сховала пристрій у коробці та встановила його біля відділу поліції. Того ж дня дівчина приїхала до одного з житлових будинків, де у підвалі був пакунок із начиненим вибухівкою пристроєм.

"Дівчина забрала його і поклала у сміттєву урну біля входу до адмінбудівлі поліції. Усе – згідно з чіткими інструкціями, підкріпленими схемами й повідомленнями з Telegram. За кілька годин пролунав вибух", – кажуть правоохоронці.

За даними експертизи, біля відділу спрацював саме цей пристрій. Всередині нього, згідно з оприлюдненою інформацією, виявили заряд вибухів, електродетонатор та металеві кульки діаметром від 2 до 9 міліметрів, що слугували вражаючими елементами.

Важливо. Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

До слова, нещодавно у Хмельницькій області контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали агентку російської воєнної розвідки. Підозрювана збирала дані для підготовки ракетно-дронових атак Росії по Силах оборони на заході України.