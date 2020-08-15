У мережі з’явилися повідомлення про те, як у Миколаєві під Інгульським мостом регулярно б'ють дівчат-підлітків. Влаштовує такі безчинства місцева 17-річна дівчина Лада. У поліції на таку інформацію вже відреагували.

Що відомо про побиття дівчат у Миколаєві

За словами Юлії Зоріної, Лада принижує та б'є дівчаток, що є молодшими та слабкішими неї. Про це жінка написала у спільноті "Миколаїв, як він є".

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"Королева" злачного для покидьків суспільства місця під мостом. Своїх жертв словесно переслідує, вимагає прийти до "її величності" на страту під міст. Її "свита" знімає її страти на відео. Під час страти всім весело та смішно. Юрма підлітків стоїть і спостерігає за тим, що відбувається, ігноруючи прохання жертви про допомогу,

– повідомила жінка та опублікувала відповідні відео.

Юлія Зоріна додала, що батьки однієї з жертв Лади – 14 річної дівчини – написали заяву. Їхній доньці зловмисниця погрожувала фізичною розправою.

"Батьки! Зверніть увагу своїх дітей на обличчя цієї особи! Можливо, хтось ще постраждав від рук і ніг цієї "підмостової королеви", – звернулася користувачка.

Дивіться відео зі знущаннями над неповнолітніми з боку Лади

Коментар поліції

У пресслужюі Нацполіції у Миколаївській області повідомили, що вони ознайомилися з публікаціями з соцмереж, на яких неповнолітня дівчина знущається та ображає інших дітей.

За цим фактом правоохоронці:

посилили заходи щодо виявлення та попередження подібних інцидентів;

посилили патрулювання та відпрацювання місць скупчення неповнолітніх, які збираються великими компаніями без супроводу батьків – особливо це стосується нічного часу доби.

Також нагадали, що за вчинення адміністративних правопорушень із боку неповнолітніх відповідальність несуть батьки, або особи, що їх замінюють.

Водночас правоохоронці не оприлюднили жодної інформації, ні чи затримували вони хуліганку, ні чи проводили з нею якісь роботи.

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