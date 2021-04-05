Неприпустимо, – Санду про викрадення екссудді Чауса у Молдові

Майя Санду назвала викрадення судді Миколи Чауса неприпустимим. Президентка Молдови доручила силовикам у найкоротші строки з'ясувати ситуацію.
Джерело:NewsMaker
Працювати над цим мають Міністерство внутрішніх справ і Служба інформації і безпеки.
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Неприпустимо, щоб у Молдові зникали люди, незалежно від того, чи є вони громадянами країни чи ні, незалежно від того, доведена чи ні їхня провина у скоєнні злочину,
– наголосила Санду.
Викрадення Чауса: головне
- У 2016 році екссуддя Микола Чаус втік з України. Йому інкримінують отримання хабаря у 150 тисяч доларів.
- У квітні 2021 року адвокат Чауса заявив, що екссуддю викрали невідомі просто у центрі Кишинева.
- Прессекретарка поліції Кишинева Наталя Статі підтвердила інформацію.
- Посадовиця розповіла, що Чауса викрали 3 зловмисників. Інцидент стався у столичному секторі Центр біля житлового будинку.