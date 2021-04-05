Неприпустимо, – Санду про викрадення екссудді Чауса у Молдові

Майя Санду назвала викрадення судді Миколи Чауса неприпустимим. Президентка Молдови доручила силовикам у найкоротші строки з'ясувати ситуацію.

Працювати над цим мають Міністерство внутрішніх справ і Служба інформації і безпеки.

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Неприпустимо, щоб у Молдові зникали люди, незалежно від того, чи є вони громадянами країни чи ні, незалежно від того, доведена чи ні їхня провина у скоєнні злочину,

– наголосила Санду.

Викрадення Чауса: головне