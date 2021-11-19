Неприємний сюрприз Лукашенку: мігранти з польського кордону хочуть отримати притулок в Білорусі

За даними американських журналістів, частина мігрантів з країн Близького Сходу, які більше тижня намагаються прорватися через польський кордон, полишили свої амбіції потрапити в країни ЄС, Вони не проти отримати притулок в Білорусі.

На настрої мігрантів у Білорусі впливає спротив Польщі, яка стримує їх та "допомога" режиму Лукашенка, яку надають для створення образу гуманної держави. Через це частина нелегалів не проти залишитися в Білорусі на постійне місце проживання.

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Режим Лукашенка збентежений

За даними журналістів, режим самопроголошеного президента Білорусі збентежений таким розвитком подій. Мігранти, які після невдалих спроб потрапити на територію Євросоюзу не бажають більше штурмувати пропускні пункти на кордоні з Польщею створюють "незручності" для білоруської влади.

Серед прикладів американські репортери наводять 21-річного курда з Іраку Бале Нісу, який у коментарі розповів, що "Білорусь – дуже і дуже хороша країна".

Мігранти поки що повністю не відмовляються від ідеї прорватися через польський кордон, однак через перспективу того, що їх можуть повернути до рідних країн, змушує нелегалів задуматися про те, щоб залишитися в Білорусі.

Журналісти переконані, що якщо нелегали масово проситимуть в Білорусі притулку, то це створить низку проблем режиму Лукашенка. Зокрема через те, що саме населення країн Східної Європи, за даними The New York Times вороже ставляться до мігрантів-нехристиян.

Масла у вогонь додає те, що польський уряд заявив про готовність стримувати мігрантів "стільки часу, стільки потрібно". Журналісти припустили, що через деякий час мігранти таки захочуть залишитися в Білорусі.

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