Нерозумний Лукашенко вирішив повторити "подвиг" Захарченка
Лукашенко заявив, що може перемогти Україну за 3 дні та готовий визнати окуповані території, якщо це схвалить Путін. Що стоїть за гучними словами, читайте в ексклюзивному блозі для 24 каналу. Далі – російською.
Пустословие ради похвалы
Он (Лукашенко – 24 канал) – очень неумный. Я не думаю, что Путин через него что-то транслирует. Маловероятно.
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Это личная инициатива, желание Лукашенко услужить Путину. Не знаю, насколько это нужно Путину – такая довольно неуклюжая попытка.
Александр Лукашенко грозит Украине, надеясь, что этим задобрит Путина / Фото Gety Images
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