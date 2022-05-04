Загрожує нацбезпеці: у Конотопі заборонили діяльність Московського патріархату

У Конотопі заборонили діяльність Української православної церкви Московського патріархату. У міськраді Конотопа заявили, що між ворогом і його агентом немає різниці.

Таку позицію озвучив мер Конотопа, що на Сумщині, Артем Семеніхін.

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Мер опублікував своє розпорядження від 3 травня про заборону діяльності УПЦ МП на території Конотопської міської ради.

Між ворогом і його агентом немає різниці. А у випадку Московського патріархату це є 2 в одному. Тому я ухвалив рішення заборонити на території мого міста діяльність цієї агентурної мережі ФСБ,

– написав Семеніхін.

У розпорядженні мовиться: "заборонити на території Конотопської міської ради діяльність Української православної церкви Московського патріархату як такої, що несе загрозу національній безпеці України".



Розпорядження мера Конотопа / Фото з фейсбуку

Що цьому передувало

Раніше сотні священників Української православної церкви Московського патріархату підписалися під зверненням до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков з позовом проти патріарха РПЦ Кирила, який відверто підтримує загарбницьку війну Росії проти України. Станом на 16 квітня під зверненням стояло понад 400 підписів.

Окупанти самі обстріляли УПЦ МП на Одещині

Українська православна церква – самоврядна православна церква з особливим статусом і правами широкої автономії, частина Російської православної церкви (РПЦ) на території України.

Російські окупанти 2 травня завдали ракетного удару по Одесі. Однак ворожа ракета зачепила тих, хто підтримує державу-агресорку, – церкву Московського патріархату. Деталі про обстріл розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

У церкві Московського патріархату знесло дах після атаки рашистів. На превеликий жаль, в Одесі маємо загиблих і поранених. Це, мабуть, помста за 2 травня,

– зазначив політик.

Він зазначив, що мотиви росіян складно зрозуміти. Адже вони завжди казали, що люблять Одесу, бо це для них "рідне" місто. Однак тепер скидають на нього ракети.

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