Несертифікована вакцина під виглядом гумконвою: Росія везе 400 тисяч доз Sputnik Light в ОРДЛО

Окупаційною владою подаються викривлені цифри. Під летальними випадками від пневмонії насправді маскуються смерті хворих на COVID- 19. Але мушу зауважити, що й українські ЗМІ не завжди подають правдиву інформацію щодо ситуації з коронавірусом на окупованих територіях.

Допомога з подвійним дном Як Росія "гуманітаркою" перетворює жителів Луганська на рабів

Звертаю увагу, що нещодавно під стінами російської амбасади відбувся мітинг-перформанс, метою якого було привернення уваги до ситуації з COVID-19 на окупованих територіях Луганської і Донецької областей. За інформацією "Укрінформу", в акції взяли участь активісти правозахисної організації "Восток SOS".

Однак ті тези, які звучали й мали ілюструвати ситуацію в окупованих районах, не відповідали дійсності. Зокрема, заява співзасновниці "Восток SOS" Олександри Дворецької про те, що жодного пункту вакцинації на окупованих територіях немає. Це не так, на окупованих територіях Донеччини їх 32, а в загарбаних частинах Луганщини – 19. Інше питання, що щеплення роблять сумнівною вакциною.

Варто зауважити, що це не перша заява представників правозахисної організації "Восток SOS" щодо ситуації в ОРДЛО, яка не відповідає дійсності.

Досліди на людях

Менше з тим, збільшення рівня смертності в цих районах пов'язане якраз із наявністю, а не відсутністю російського несертифікованого препарату Sputnik Light.

Нагадаю, що сертифікація вакцини Sputnik Light, за даними російського МОЗ, завершиться лише наприкінці поточного року.

Йдеться про те, що Росія використовує окуповані території України як сіру зону для власних дослідів і випробування несертифікованої вакцини на жителях.

Є ще важливий момент, на якому українській владі слід наголошувати під час відповідної інформаційної кампанії. Дані про вакцинування на території РФ вносяться до єдиного порталу державних та муніципальних послуг – для формування електронного сертифікату. Так от, у "ЛНР" та "ДНР" немає доступу до цих систем. І це вакцинування не дійсне навіть на території РФ, не кажучи вже про те, що не дійсне на території всіх інших країн.

До теми Росія запустила в Україні кампанію проти вакцинації

Додам, що так званий "гуманітарний конвой" на окуповані території пропускають безперешкодно. І на цій ситуації мала б зіграти українська влада.