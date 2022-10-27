Впав з перону на колію: на Львівщині потяг переїхав чоловіка
27 жовтня 2022 , 16:07Читать новость на русском
Джерело:Поліція Львівщини
На одній із залізничних станцій перегону Львів – Мостиська трапився нещасний випадок. На коліях виявили тіло чоловіка без ознак життя.
Подія трапилась вранці 26 жовтня, близько 5:30. Поїзд збив на смерть 52-річного чоловіка, який впав з перону на колію. Мешканець Яворівського району загинув раптово.
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Що кажуть у поліції
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил експлуатації залізничного транспорту. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють обставини події.
Нещасні випадки в Україні
- 10 червня у Варшаві на кільцевій розв'язці де Голля стався нещасний випадок. Трамвай збив 11-річну дівчинку, яка переходила залізничну колію у забороненому місці.
- 27 травня на Рівненщині 4-річний хлопчик впав з причепу. У поліції повідомили, що дитина загинула під колесами трактора.
- У селі Княжичі на Київщині трапився нещасний випадок. Дворічний малюк випав з відчиненого вікна третього поверху. Його не вдалося врятувати.
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