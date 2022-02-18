Нещодавно побудований у ключовій зоні Білорусі понтонний міст зник

Днями у Білорусі, за кілька кілометрів від кордону України, через річку Прип'ять перекинули понтонний міст. Однак він зник буквально за ніч.

Про те, що понтонний міст вже демонтували, свідчать нові супутникові знімки. Крім того, пише видання, це підтверджують і джерела, знайомі з цим питанням.

До теми За 6 кілометрів від України: у Білорусі через Прип'ять перекинули понтонний міст, – ЗМІ

Понтонний міст через Прип'ять розібрали

За інформацією співрозмовників, західна розвідка та військові чиновники уважно відстежували будівництво мосту як частини допоміжної інфраструктури, яку Росія створює перед потенційним вторгненням.

Супутникові знімки показали наявність понтонного моста через Прип'ять 16 лютого. Однак до наступного дня його там вже не було.

Видання наголошує, що незрозуміло, чому його побудували чи демонтували.

Можливо, міст використовувався як частина навчань Росії й Білорусі. Також можливо, що розгорнуті там російські чи білоруські сили, які можуть бути використані для вторгнення в Україн, переміщали техніку й більше не потребували в ній,

– йдеться у матеріалі.

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Ситуацію з понтонним мостом у Білорусі прокоментував командувач Операції об'єднаних сил, генерал-лейтенант Збройних сил України Олександр Павлюк в ефірі "Право на владу". Він вважає, що це була провокація.

"Чергова провокація і гра м'язами", – зазначив Павлюк. Та додав, що більше нічого у білоруському напрямку не бачить.

Поява понтонного мосту через Прип'ять: що відомо

Розгортання понтонно-мостового парку так близько до українського кордону помітили OSINT-дослідники (розвідка на основі відкритих джерел).

15 лютого IntelDoge опублікував у мережі супутникові знімки з сервісу. На них зафіксовані роботи на ґрунті з обох сторін річки Прип'ять. Водночас на супутникових фото, які 16 лютого оприлюднив користувач ameliairheart, видно вже розгорнутий міст.

Міст був розташований на відстані 6 кілометрів від кордону України. Крім того, він був на території Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника, тобто це Чорнобильська зона відчуження.

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