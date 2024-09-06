Несподіваний прогноз: чи вимикатимуть світло 7 вересня
Джерело:Укренерго
Енергетики розповіли, чи вимикатимуть світло в Україні у суботу. Укренерго вже довело відповідні ліміти до областей.
У ДТЕК повідомили, що обмеження світла не заплановані. Згодом інформацію підтвердили в Укренерго.
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Чи вимикатимуть світло у суботу
В Укренерго розповіли, що відключень світла у суботу бути не повинно.
Завтра, 7 вересня, застосування заходів обмеження не прогнозується,
– повідомили в Укренерго.
Водночас українців все одно закликають споживати електроенергію ощадливо. Особливо енергетики просять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 21:00.
Яка ситуація в українській енергосистемі сьогодні
Зауважимо, що відключення світла можуть повернутися, якщо в енергосистемі виникне значний дефіцит потужності. Про будь-які зміни Укренерго повідомить додатково.
Українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян. Однак сьогодні зранку рівень споживання був на 4,8 меншим, ніж у четвер, 5 вересня. Це пояснюється спаданням спеки у більшості регіонів.
Також для подолання дефіциту в енергосистемі 5 вересня Україна здійснювала аварійне постачання електроенергії з енергосистеми Польщі. Також, на запит оператора польської енергосистеми, Україна приймала надлишки електроенергії з цієї держави.