Nestlé продовжить ввозити до Росії дитяче харчування і корми для тварин, а інші товари – ні

Ще одна світова компанія відреагувала на цинічне вторгнення Росії в Україну. Nestlé висловила глибоку стурбованість ситуацією і анонсувала часткове припинення своєї діяльності на території країни-агресорки.

У компанії заявили, що розуміють свою відповідальність перед понад 7000 співробітниками в Росії, однак не можуть оминути увагою вторгнення Росії в Україну.

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У Nestlé зауважили, що війна в Україні принесла жахливі, неймовірні людські страждання.

Ми разом із міжнародною спільнотою закликаємо до миру та швидкого відновлення безпеки та стабільності в регіоні. Наразі безпека та безпека наших людей є нашим найвищим пріоритетом,

– мовиться у повідомленні компанії.

У Росії Nestlé планує зосередитися на задоволенні потреб місцевого населення, зокрема компанія:

припинила всю рекламну діяльність в Росії;

зупинила всі капітальні вкладення в країні;

зупинила експорт продукції з Росії (крім продуктів першої необхідності, як-от дитяче харчування);

зупинила імпорт продукції в Росію (прикладом є Nespresso), за винятком основних продуктів харчування (включаючи дитяче харчування, каші, а також індивідуальні харчові та лікувальні корми для домашніх тварин для спеціалізованих роздрібних продавців і ветеринарних клінік).

"Ми продовжуємо уважно контролювати нашу діяльність", – підсумували у компанії.

Тотальна ізоляція Росії

Після того, як Росія повномасштабно вдерлась на територію України та розв'язала війну, понад 100 провідних іноземних компаній заявили, що згортають свій бізнес на території країни-агресорки. Росіяни на економічні санкції реагують величезними чергами у банкомати, обмінах валюти та в магазинах, де ще розпродують залишки наявних товарів.

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