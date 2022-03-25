Nestle – кривава корпорація посібників Путіна

25 березня 2022 , 10:28
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Микола Давидюк

Джерело:

фейсбук Миколи Давидюка

Nestle не виходить із російського ринку, мовляв, продають там товари першої необхідності та товари для дітей. А дітей вони ж покинути не можуть...

Так от, Nestle, за ваші гроші бомблять дітей в Маріуполі та по всій Україні, в театрі, пологових будинках та мирному житлі. Навіть там, де є надписи ДІТИ.

Важливо Скільки ракет запустила Росія на податки від Nestle, Renault та Philip Morris

І вам чомусь все рівно. Ба більше, ви це фінансуєте.

Цинізм Nestle

Закриття продажів KitKat та Nesquik це звичайно мужній вчинок, але сотні інших брендів й надалі продаються на ринку Росії. А компанія фінансує сплатою податків ракетні удари по українських дітях та мирних жителях.

Акція біля офісу посібників Путіна – дивіться відео: 

Nestle кривава корпорація, котра намагається закрити очі на смерті мирних жителів та дітей.  

Надпис на території їх офісу, нагадуватиме їм про надпис котрий зробили у Маріуполі, коли ховались від авіаудару.

ДЕТИ!

Жорстокі обстріли по цивільних – це симптом, що у Росії проблеми:

 

Автор: Микола Давидюк