Nestle – кривава корпорація посібників Путіна

Nestle не виходить із російського ринку, мовляв, продають там товари першої необхідності та товари для дітей. А дітей вони ж покинути не можуть...

Так от, Nestle, за ваші гроші бомблять дітей в Маріуполі та по всій Україні, в театрі, пологових будинках та мирному житлі. Навіть там, де є надписи ДІТИ.

Важливо Скільки ракет запустила Росія на податки від Nestle, Renault та Philip Morris

І вам чомусь все рівно. Ба більше, ви це фінансуєте.

Цинізм Nestle

Закриття продажів KitKat та Nesquik це звичайно мужній вчинок, але сотні інших брендів й надалі продаються на ринку Росії. А компанія фінансує сплатою податків ракетні удари по українських дітях та мирних жителях.

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