Ізраїль міг почати військову операцію: Нетаньягу заінтригував заявою після вибухів у Лівані

Беньямін Нетаньяху заявив, що "поверне жителів північних районів Ізраїлю додому". Прем'єр Ізраїля додав, що планує припинити обстріли цих районів з території Лівану.

Про це Нетаньягу заявив у відео, яке опублікував на своїй сторінці у мережі Х. Наразі жодного офіційного пояснення цим словам немає.

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Нетаньягу натякнув на нову операцію

Прем'єр-міністр Ізраїля опублікував 10-секундне відео, у якому сказав лише одне речення. Так, Нетаньягу пообіцяв забезпечити безпеку мешканцям прикордонних північних районів країни, яких було евакуйовано раніше на тлі зростання напруженості.

Я вже казав це – ми повернемо жителів півночі до їхніх домівок і забезпечимо їхню безпеку, так і буде зроблено,

– заявив Нетаньягу.

Заява Нетаньягу: дивіться відео

Наразі немає жодного офіційного пояснення цим словам Нетаньягу. Однак чимало аналітиків та ЗМІ припускають, що заява прем'єра може свідчити про початок нової масштабної операції проти бойовиків "Хезболли" на території Лівану. Аналітики пояснюють, що таке припущення є цілком логічним, особливо – після постійних вибухів у Лівані, від яких уже постраждали тисячі людей.

До того ж, у виданні Reuters нагадали, що міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант нещодавно заявив про збільшення військових сил на північному кордоні, де тривають щоденні обстріли між Ізраїлем та "Хезболлою". Тоді політик заявив, що війна перейшла у нову фазу, й тепер увага зосереджена на північному кордоні.