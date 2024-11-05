"Більше не довіряє": Нетаньягу звільнив міністра оборони Ґаланта

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звільнив міністра оборони Йоава Ґаланта. Причиною кадрових змін стала нібито "відсутність довіри" між політиками.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel. Стало також відомо, хто очолить міністерство оборони замість Ґаланта.

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Нетаньягу звільнив міністра оборони

Нетаньягу оголосив про звільнення міністра оборони Йоава Ґаланта. Своє рішення він пояснив "відсутністю довіри".

У короткому листі, надісланому міністру, а потім оприлюдненому офісом прем'єра, Нетаньяху повідомляє Ґаланту, що "ваш термін перебування на посаді закінчиться через 48 годин після отримання цього листа".

Я хотів би подякувати вам за вашу службу на посаді міністра оборони,

– додав Нетаньягу.

Відомо, що новим міністром оборони Ізраїлю стане чинний міністр закордонних справ Ісраель Кац.

У ЗМІ додають, що між Нетаньягу та Ґалантом було багато протиріч щодо ведення війни. Вони виникли буцімто ще минулого року, коли Ізраїль давав відсіч бойовикам ХАМАС, а зіткнення згодом переросли у війну. Цього року суперечки лише загострилися, коли Ізраїль почав операцію проти "Хезболли".

"На жаль, хоч в перші місяці війни була довіра і велася дуже плідна робота, в останні місяці ця довіра між мною та міністром оборони дала тріщину. Я багато разів намагався подолати ці протиріччя, але вони продовжували розширюватись. Вони також стали відомі громадськості неприйнятним чином, і, що ще гірше, вони стали відомі ворогові – наші вороги насолоджувалися цим і отримували з цього велику вигоду", – додав Нетаньягу.

Хоча Нетаньягу заявив, що рішення підтримує уряд, проте опозиція закликає виходити на протести. У мережі повідомляють, що поліція вже перекрила вулицю, яка веде до резиденції прем'єра та встановлює загородження. Лідер опозиції та головний конкурент Нетаньягу Бенні Ганц розкритикував таке рішення та наголосив, що така політика шкодить національній безпеці.