Ввечері 2 серпня центр Львова перетворився на справжній бійцівський ринг, який, щоправда, завершився відкриттям кримінального провадження.

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Кидався на поліцейських

Почалося все з того, що до поліції надійшло повідомлення від випадкових перехожих. Вони розповіли, що в центрі міста чоловік і жінка в нетверезому стані кидаються на людей. Правоохоронці вирушили на виклик, аби "загасити" конфлікт, втім, зрештою, стали його учасниками. Адже коли вони прибули на місце події, то п'яний громадянин вже почав нападати й на них.

Свідки зафільмували інцидент. На відео чітко видно, як чоловік, витягнувши перед собою руки зі стиснутими кулаками, зігнувши коліна, готується дати відсіч поліцейським. А потім, коли патрульні наближаються до нього, починає їх атакувати. Своєю чергою, аби втихомирити "нестримного" бійця, поліцейські розпилюють йому в очі газовий балон. Зрештою їм вдається затримати агресивного чоловіка, а потім доставити його у відділок.

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Стосовно 27-річного громадянина відкрили кримінальне провадження за фактом опору працівникові правоохоронного органу. Це означає, що йому загрожує або штраф, або арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.

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