У Києві нетверезий слюсар викрав трамвай із депо та поїхав пасажирським маршрутом

У Києві 20-річний нетверезий слюсар викрав трамвай із території депо та вирушив ним у напрямку станції метро Бориспільська. Щоб припинити небезпечний рух транспорту, працівникам довелося терміново знеструмити контактну мережу.

Про це повідомляє поліція Києва.

Що відомо про інцидент

Молодик увечері переконався у відсутності свідків на території підприємства, після чого спокійно зайшов до кабіни, запустив систему та виїхав за територію депо.

Під час перевірки затриманого на стан сп'яніння прилад Драгер показав 1,41 проміле алкоголю.

Під час спілкування зі слідчими 20-річний киянин відверто пояснив мотив свого вчинку. Молодик заявив, що наважився на правопорушення виключно через те, що йому дуже подобається їздити на цьому виді міського транспорту.

Наразі правоохоронці офіційно оголосили фігуранту про підозру за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом.

Що каже фігурант: дивіться відео

Нагадаємо, що 2 жовтня на Харківщині сталася смертельна ДТП, у якій загинула 10-річна дівчинка. Дитина переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході, коли її збив водій.

А в Одесі 30 вересня сталася смертельна стрілянина після сварки на дорозі. Водій ЗАЗ навмисно спровокував ДТП з автомобілем військовослужбовця, після чого застрелив його.