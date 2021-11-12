Нетверезий водій маршрутки в Сумах прикинувся пасажиром та ховався від копів

Мешканці Сум допомогли спіймати водія маршрутки, який випив за кермом. Один із пасажирів рейсового автобуса повідомив копів, що п'яний керманич планує везти людей та від'їжджає від зупинки.

На місце події виїхав екіпаж поліції. Правоохоронцям вдалося наздогнати маршрутку, однак 61-річний водій проігнорував сигнал про зупинку.

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Замість того, щоб пригальмувати, нетверезий водій натиснув на газ. Проїхати далеко йому не вдалося, оскільки полісменам таки вдалося його зупинити.

Водій вдавав із себе пасажира

Керманич не розгубився і прикинувся пасажиром. Він пересів у салон та вдав, що спить.

Нагрудна камера патрульного записала курйозний діалог, який відбувся з псевдопасажиром. У відповідь на іронічне запитання правоохоронця про те, як йому спиться в маршрутці, водій заявив "Нормально".

Коли його запитали, чому він проігнорував проблискові маячки та сирену й не зупинив транспортний засіб, той вдав, що не розуміє. "Шо мига? Та в нас і сонце мигає, і все мигає, і шо тепер?", – прокоментував водій.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, за водіння у нетверезому стані керманичу маршрутки загрожує штраф до 230 тисяч гривень або позбавлення водійських прав на термін до 2 років.

Зрештою, порушника правил дорожнього руху таки затримали і він зізнався, що випив за кермом. На нього склали адмінпротоколи за двома статтями – відмову зупинитися на вимогу поліції та небажання пройти тест на вміст алкоголю в крові. Його також відсторонили від роботи водієм.

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