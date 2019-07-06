Поразки російських військ: як невдало Кремль приховує свою присутність

Російська влада завжди заперечує свою присутність, коли мова йде про російських солдатів у гарячих точках світу. Лише коли з найманцями трапляються невдачі, Кремлю доводиться таки визнати свою присутність чи то в Сирії, чи то в країнах Африки. І щоразу цьому знаходять безглузде виправдання.

То що насправді роблять кремлівські найманці у різних куточках світу - мої колеги дізнавались.

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► Територіальні води США, бойове зіткнення

Бойове зіткнення, про яке не повідомляють ані в Кремлі, ані в Білому домі, а лише у кількох ЗМІ. Російський підводний човен, начебто, увійшов до територіальних вод США біля Аляски. Його перехопила американська субмарина. У відповідь росіяни запустили торпеду, яка пробила корпус субмарини. Москва та Вашингтон зараз намагаються владнати інцидент. Деталі – засекречено, у пресу надходять тільки чутки.

► Баренцове море, історія про човен "Лошарик"

Утаємничити у Москві намагались і ще одну трагедію, яка трапилась у Баренцовому морі. Російський підводний човен зазнав аварії, внаслідок якої загинуло 14 моряків високого рангу. За неофіційними повідомленнями, човен АС-12, відомий як "Лошарик", міг обслуговувати новітню ядерну зброю росіян, базовану на морському дні. Або ж виконував диверсійну роботу – наприклад, пошкодження підводних кабелів зв'язку кількох країн НАТО.

Там понад 400 кабелів, які простягаються на тисячі миль. Сучасна економіка залежить від цих оптоволоконних кабелів: банки, страхування, фінансові ринки. Росіяни вирішили їх атакувати,

– зазначив конгресмен США, екс-командувач Сил спецоперацій Армії США Майкл Вальц.

Що відомо про "Лошарик"?"Це розвинена модифікація радянських глибоководних станцій "Кашалот" і "Палтус". Спустили на воду у 2003 році. Всього таких станцій – сім. Станція отримала назву "Лошарик" на честь однойменного мультфільму через особливості корпусу.



Офіційно вони мали б займатися дослідженнями об'єктів на дні океану, підіймати уламки кораблів, літаків, супутників. Однак їх також можуть використовувати і неофіційно у диверсійних або шпигунських цілях. Наприклад, для приєднання до підводних кабелів секретного зв'язку.

► Сирія

Випадки російських воєнних невдач частішають. У вересні минулого року сили Асада збили надсучасний російський військовий літак ІЛ-20 з 15 військовими на борту. За інформацією американських журналістів, удар по російському літаку завдали тією самою системою протиповітряної оборони, яку Кремль кілька років тому продав сирійцям.

Російський літак справді був збитий сирійським зенітно-ракетним комплексом С-200 радянського виробництва. Російська влада назвала це трагічним помилковим нещасним випадком,

– розповів міжнародний оглядач зі США Метью Ченс.

Хоч у Москві офіційно стверджують: "Іх там нєт". Але під тиском міжнародної спільноти, який вже обійшовся Росії у 50 мільярдів доларів за останні 5 років, Путіну все ж довелось зізнатись: російські військові у Сирії діють.

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Очільник Кремля називає їх дії приватними і каже, що вони займаються пошуком нафти та не представляють там Росію.

Вони там дійсно присутні. Але це не російська держава. Вони не є учасниками бойових дій. Але в усякому разі там вирішуються питання економічного характеру, пов'язані з видобутком нафти, освоєнням родовищ і так далі,

– заявив президент Росії Володимир Путін.

Але як виявилось, військова компанія Вагнера, пов'язана з російським бізнесменом Євгеном Пригожиним, відправила вже тисячі найманців до Сирії і навіть до Африки. Компанії Пригожина отримали дозволи на видобуток золота та алмазів у Центральноафриканській республіці та Судані. Туди ж Росія постачає зброю та приватних військових інструкторів, в обмін на вигідні контракти на видобуток корисних копалин.

Серед бійців активно ходили розмови, що наступна партія "вагнеровців" може вилетіти в нову африканську країну Лівію, де до цього російські найманці ще не були помічені,

– сказав кореспондент російської служби BBC Ілля Барабанов.

Більше про те, що відбувається у Сирії – читайте тут.

А ось СБУ вирахувала, що так звані приватні бойовики-"вагнерівці" насправді є таємним загоном російського сумновідомого ГРУ.

По-перше, це підрозділ спецслужб Росії. На сьогодні у нас є всі підстави говорити, що це підрозділ Головного управління Генерального штабу, більш відомого як ГРУ,

– підкреслив керівник апарату СБУ Ігор Гуськов.

Про це свідчить аналіз паспортних даних. Більшість документів оформлювалися централізовано у Москві тим же підрозділом, який видавав документи Петрову та Боширову – виконавцям отруєння у Солсбері. Паспорти відрізняються лише останніми цифрами.

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Хоч як би у Москві не намагались приховати свою причетність до конфліктів, та світ вже розкусив цю брехню і готовий давати опір.