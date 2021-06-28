Головний невдаха, що сидить за всіх політиків, – Казанський про арешт Рудьковського
Джерело:24 канал
Ексміністра транспорту та зв'язку України Миколу Рудьковського взяли під варту. Водночас арешт став для політика часів Віктора Януковича не першим.
Про це в ефірі програми "Між іншим" розповів журналіст та член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський. Він пригадав випадки, коли Рудьковський вже сидів у в'язниці.
До теми Викрадення "слуги" Семінського: ексміністра часів Януковича Рудьковского взяли під варту
"Він (Рудьковський – 24 канал) вже "відмотав" 2 роки у російській в'язниці. Тобто це такий, здається, головний невдаха, який просто сидить за усіх наших політиків, яких не посадили", – сказав Денис Казанський.
Звинувачення у справі Рудьковського – серйозні
Журналіст зазначив, що Микола Рудьковський сидів за часів Віктора Ющенка, при Володимирі Путіні в Росії, а в черговий раз його посадили вже при Володимирі Зеленському. Водночас він додав, що звинувачення у відповідній справі є дуже серйозними.
Все вказує на те, що Рудьковський дійсно причетний до такого серйозного злочину як викрадення свого бізнес-партнера – це може для нього обернутися великими неприємностями і великим терміном ув'язнення,
– сказав Денис Казанський.
Повний випуск програми "Між іншим" на 24 каналі: дивіться відео
У чому звинувачують Рудковського: коротко
- Екснардепа Миколу Рудьковського взяв під варту Київський апеляційний суд, його підозрюють у викраденні та катуванні керівника компанії "Нафтогазвидобування" – депутата від "Слуги народу" Олега Семінського.
- Про викрадення у 2012 році повідомив сам Семінський – чоловіка систематично катували та вимагали виплатити неіснуючий борГ.
- Про підозру повідомили 5 особам за статтями про катування, викрадення і вимагання.