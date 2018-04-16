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Невдовзі в Instagram можна буде скачати фото і не тільки

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Невдовзі в Instagram можна буде скачати фото і не тільки
Невдовзі в Instagram можна буде скачати фото і не тільки / Фото з вільних джерел

Instagram дозволить користувачам не лише завантажувати контент в додаток, але й скачувати фото, відео та повідомлення із додатку. Однак коли запрацює цей інструмент не повідомляється.

Про це повідомляє портал goodnews.ua.

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Так Instagram виконує вимогу європейського законодавства про захист і переносимість інформації в інтернеті, яке вступить в силу 25 травня поточного року. Згідно з вимогою, наявність інструменту для збереження особистих даних – обов'язкова.

Ми створюємо новий інструмент для перенесення даних. Скоро ви зможете завантажити копію всього, чим ви ділилися в Instagram, включаючи фотографії, відео та повідомлення,
– повідомили в компанії.

Проте більше ніяких подробиць не повідомляється. Чи буде це стосуватися історій, списків підписників, лайків та архівів поки не відомо. Також не відомо, в якому вигляді будуть експортуватися знімки – оригінального розміру чи стиснутими. Для користувачів це відмінна можливість зберегти свої фото та відео для особистого архіву або, можливо, для перезавантаження в іншу соціальну мережу.

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Коли саме такий інструмент запрацює, в Instagram поки не повідомили.

Теги: Техно Інтернет Instagram
Джерело: 24 Канал
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