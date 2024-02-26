Невідомі дрони залетіли з Молдови у Чернівецьку область

26 лютого увечері Росія розпочала атаку ударними дронами. Під час неї стало відомо, що від кордону з Молдови у напрямку західних областей України рухаються невизначені безпілотники.

Російські загарбники розпочали традиційно запускати дрони по Україні. Повітряні сили повідомили про перетин повітряного простору нашої держави невідомими безпілотниками з боку Молдови.

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БпЛА летять зі сторони Молдови

Як повідомляють моніторингові канали, група ударних дронів з Одеської області десь біля 21:00 перетнула кордон із Молдовою. І вже звідти намагається атакувати західні області.

Станом на 23:02 безпілотники перебували у Дністровському районі Чернівецької області.

У Чернівецькій ОВА одразу повідомили про порушення повітряного простору області та закликали мешканців регіону спуститися в укриття.

Близько 23:11 Повітряні сили заявили, що невизначені БпЛА від кордону з Молдовою рухаються у напрямку Хмельницького.

Близько 23:34 на території Хмельницької області пролунали вибухи.

Що кажуть у Кишиневі

Тим часом молдавські ЗМІ спростовують перетин російським безпілотником кордону Молдови. Місцеві медіа посилаються на заяву міноборони країни.

У ній начебто йдеться, що жоден дрон, запущений Росією, не перетинав повітряний простір Молдови. Ба більше, там стверджують, що начебто українська сторона вже теж підтвердила, що усі запущені ворогом БпЛА над Одещиною були збиті або заглушені українською ППО.

На території Молдови неодноразово знаходили уламки "Шахедів"

Так, 17 лютого на території сусідньої Молдови вкотре виявили уламки БпЛА типу "Шахед". Їх знайшли у Вулканештському районі Молдови, на півдні країни, за 5 кілометрів від найближчого села Нова Етулія та 2 кілометри від кордону з Україною.

Фрагменти російських "Шахедів" у Молдові виявляли і раніше. Це сталося після дронової атаки Одещини у ніч з 9 на 10 лютого. Тоді прикордонна поліція заявила, що існують підозри, що знайдені уламки – частини російського дрона, збитого українською ППО.

Президентка Майя Санду прокоментувала цей інцидент. Вона зазначила, що потрапляння шматків ворожого дрону на територію сусідньої держави – це ще один доказ того, що російська агресія ставить під загрозу увесь континент.